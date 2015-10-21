Ученые выяснили реакцию человека на запах смерти

Согласно результатам исследования, даже непродолжительный контакт с путресцином (ядовитым амином, который образуется из аргинина в процессе гниения) приводит к настороженному и агрессивному поведению, пишет Lenta.ru.

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Арно Уисмэн и его коллеги из Университета Кента провели 4 эксперимента, пытаясь определить сознательные и бессознательные реакции на путресцин. Выяснилось, что даже при небольшой концентрации вещества в воздухе люди начинали испытывать тревожность, выражая готовность к бегству или к агрессивной самозащите (так называемая реакция "бей или беги").

Ученые подчеркивают: впервые обнаружено, что запах одного-единственного химического соединения может восприниматься как сигнал опасности и относительно быстро менять поведение человека. Ранее было известно только о химических сигналах угрозы, вырабатываемых запахом пота.

В сентябре 2015 года другой коллектив ученых выяснил точный состав запаха смерти. Специалисты пришли к выводу, что непосредственно перед началом разложения тканей организма тело человека пахнет свежескошенной травой, а также свежей рыбой. Среди выделяемых после смерти соединений исследователи называют гексанал (именно за счет него свежескошенная трава имеет характерный аромат), а также индол (отличающийся резким ароматом) и триметиламин.