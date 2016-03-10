Google выпустил новую версию Android

Среди новшеств, добавленных в прошивку - улучшенный энергосберегающий режим Doze, который теперь активизируется не только при статичном положении устройства, но и при выключении его дисплея, измененная панель уведомлений с возможностью быстрого ответа на входящие сообщения и запуск двух приложений на одном экране, передает Lenta.ru. Последняя функция, впрочем, уже была реализована в некоторых оболочках Android сторонних производителей.

Читайте такжеGoogle опроверг информацию о количестве запрашиваемых Android Auto данных

Превью-версия Android N также позволяет разработчикам экспериментировать с незакрепленными приложениями, которые можно свободно перемещать по дисплею. Кроме того, в Google заявляют, что доработали комплекс алгоритмов Project Svelte, позволяющий системе работать быстрее на устройствах со слабыми техническими характеристиками.

Выход Android N стал сюрпризом для пользователей и разработчиков, поскольку обычно компания Google анонсирует программные обновления в мае в рамках конференции Google I/O.

Android N - рабочее название новой операционной системы. По неофициальной информации, финальная версия будет выпущена под брендом Android Nutella.

На текущий момент актуальной общедоступной версией мобильной ОС является Android Marshmallow, прежде известная как Android M.