Google запустил сервис для экспериментирования с музыкой в браузере
04:52, 10 марта 2016Наука и IT
1327
Компания Google представила Chrome Music Lab — коллекцию интерактивных инструментов, которая позволяет экспериментировать с музыкой прямо в браузере, причём не обязательно Google Chrome.
Chrome Music Lab приурочен к месяцу популяризации музыки в школах США / comma.com.ua
Музыкальная лаборатория объединяет 12 продуктов для работы с ритмом, мелодией, вокалом, аккордами, арпеджио, гармониями, струнами, спектрограммой, звуковыми волнами и даже секвенсором, вдохновлённым абстрактными полотнами Кандинского.
Chrome Music Lab приурочен к месяцу популяризации музыки в школах США, сообщает comma.com.ua со ссылкой на The Next Web. Но, залипнуть в новую игрушку смогут и взрослые по всему миру.
Читайте такжеGoogle запустил сервис для планирования отпуска
По большому счёту, новый сервис представляет собой продвинутую версию Google Doodle.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter