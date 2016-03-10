Google запустил сервис для экспериментирования с музыкой в браузере

Музыкальная лаборатория объединяет 12 продуктов для работы с ритмом, мелодией, вокалом, аккордами, арпеджио, гармониями, струнами, спектрограммой, звуковыми волнами и даже секвенсором, вдохновлённым абстрактными полотнами Кандинского.

Chrome Music Lab приурочен к месяцу популяризации музыки в школах США, сообщает comma.com.ua со ссылкой на The Next Web. Но, залипнуть в новую игрушку смогут и взрослые по всему миру.

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По большому счёту, новый сервис представляет собой продвинутую версию Google Doodle.