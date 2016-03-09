Google запустил сервис для планирования отпуска

Для того чтобы им воспользоваться, нужно ввести слово vacation или destination после желаемого географического направления, передает Lenta.ru. Функция подсказывает оптимальные даты для бронирования отелей и покупки авиабилетов по низким ценам, а также прогнозирует сезонную погоду и популярность места назначения на основе данных других путешественников.

Читайте такжеGoogle работает над программой, которая будет определять место съемки фотографии

Кроме того, в процессе выбора путевки можно указать желаемый бюджет поездки и дополнительные предпочтения - например, «серфинг», «походы» или «лыжи».