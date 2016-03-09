Google запустил сервис для планирования отпуска
21:49, 09 марта 2016Наука и IT
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Google запустил сервис Destinations, помогающий пользователям спланировать отпуск через поисковую строку сайта.
REUTERS
Для того чтобы им воспользоваться, нужно ввести слово vacation или destination после желаемого географического направления, передает Lenta.ru. Функция подсказывает оптимальные даты для бронирования отелей и покупки авиабилетов по низким ценам, а также прогнозирует сезонную погоду и популярность места назначения на основе данных других путешественников.
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Кроме того, в процессе выбора путевки можно указать желаемый бюджет поездки и дополнительные предпочтения - например, «серфинг», «походы» или «лыжи».
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