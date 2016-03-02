Ученые обнаружили ген, ответственный за появление седых волос

Исследование авторов опубликовано в журнале Nature Communications, передает Лента.ру.

Ответственным за поседение волос оказался ген IRF4, который ранее был известен ученым как регулятор производства меланина — пигмента, определяющего цвет кожи, волос и глаз. Ген PRSS53 влияет на появление кудрявых волос, за толщину бровей отвечает FOXL2, а за появление «моноброви» отвечает ген PAX3, за толщину бороды — EDAR.

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Ученые проанализировали 6,63 тысячи человек (45 процентов мужчин и 55 процентов женщин) родом из Латинской Америки (Бразилии, Колумбии, Чили, Мексики и Перу). Среди изученных 48 процентов были европейцами, 46 — коренными американцами и 6 процентов — афроамериканцами.

Участники были поделены на группы в зависимости от формы и цвета волос, а также степени облысения и поседения. В оценках бороды и толщины бровей принимали участие только мужчины. Визуальные данные затем были сопоставлены с полученной генетической информацией. Выборка обеспечила большое разнообразие в форме и цвете волос.

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Ученые отмечают, что результаты их исследования окажутся полезными для судебно-медицинской экспертизы на основе ДНК и составления визуального профиля потенциального преступника в Латинской Америке и Восточной Азии. В предыдущих исследованиях учитывались только ДНК людей европейского происхождения.