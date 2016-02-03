Люксембург объявил о планах начать добычу ресурсов в космосе

Речь идет о добыче минеральных ресурсов на находящихся недалеко от Земли астероидах, передает Би-би-си. Инициатива правительства Люксембурга направлена на "развитие совершенно новой космической индустрии, которая даст беспрецедентно широкий доступ к минеральным ресурсам на околоземной орбите и за ее пределами".

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"Цель инициативы - стимулировать экономическое развитие на Земле", - говорится в пресс-релизе министерства.

Первым шагом к добыче минералов в космосе будет установка законодательных рамок с тем, чтобы "частные операторы, работающие в космосе, могли быть уверены, что их права на минералы, добытые на астероидах, будут защищены", говорится в документе.

Кроме того, правительство Люксембурга инвестирует в соответствующие научные проекты и, возможно, в компании, которые работают в этой сфере.

По словам бывшего директора Европейского космического агентства Жан-Жака Дордена, несмотря на то, что проект на первый взгляд кажется фантастическим, научно-технологическая база для его осуществления уже существует.

"Эта инициатива показывает, что европейцы любят инновации и готовы идти на большие риски, когда ставки высоки. Это футуристический проект, но он твердо стоит на земле - в Европе и в мире достаточно технологических мощностей для его воплощения", - цитируются в пресс-релизе слова Жан-Жака Дордена.