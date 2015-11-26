Обама разрешил американским компаниям добывать полезные ископаемые на астероидах

Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий американским компаниям добывать полезные ископаемые на астероидах.

Согласно документу, предприниматели могут оставлять себе все добытые ресуры, государство не станет их отнимать, пишет Медуза.

В Конгрессе, через который также прошел закон, утверждают, что новый закон не нарушает международных обязательств США.

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Издание Phys.org обращает внимание на то, что сейчас действуют два главных документа об исследовании космоса: Договор о космосе 1967 года и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года.

В соответствии с этими договорами, все страны имеют право на исследование космоса, но они не могут вмешиваться в процессы на других планетах. Например, строго регулируется то, что нельзя заносить микроорганизмы с Земли туда, где они смогут выжить. Это затруднит исследования, поскольку ученые не будут знать, это земные организмы или инопланетные.