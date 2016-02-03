Хокинг: Человечество в будущем сможет создавать микроскопические черные дыры

Об этом он рассказал слушателям в рамках радиолектория телерадиокомпании "Би-би-си".

"Черная дыра массой с Солнце будет вырабатывать частицы излучения Хокинга с очень низкой скоростью, из-за чего его фактически будет невозможно обнаружить. Однако если ее уменьшить до размеров горы, то тогда черная дыра будет вырабатывать рентгеновское и гамма-излучение с общей мощностью примерно в 10 миллионов мегаватт, чего хватит на питание электрических приборов всей Земли", — цитирует Хокинга РИА Новости.

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Подобные черные дыры, как отмечает физик, будут крайне опасны для нашей планеты, так как они могут легко провалиться в центр Земли при неосторожном с ними обращении и вызывать катастрофу глобальных масштабов. Их пришлось бы держать на орбите Земли на безопасном расстоянии от планеты, и таких объектов в космосе пока не было найдено.

С другой стороны, Хокинг считает, что человечество в будущем сможет создавать микроскопические черные дыры, которые будут жить в невидимых для нас "лишних" измерениях пространства-времени, существование которых предсказывает теория струн.

В этих невидимых измерениях, как объясняет Хокинг, гравитация будет проявлять себя сильнее, что облегчит создание сингулярности. По его мнению, человечество может случайно создать подобный объект уже сегодня на Большом адронном коллайдере. Пока, к счастью или к сожалению, такие микрочерные дыры на БАК не рождались, однако Хокинг, как шутит сам ученый, с нетерпением ожидает их открытия, так как их обнаружение сделает его кандидатом на Нобелевскую премию по физике.