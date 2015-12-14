На Большом адронном коллайдере могли обнаружить второй бозон Хиггса

О возможном открытии на БАК сообщил, в частности, израильский астрофизик Марио Ливио на своей странице в Facebook и аккаунте в Twitter. Сообщение ученого пока не получило официального подтверждения, передает Лента.ру.

Статистическая значимость открытия равняется трем стандартным отклонениям (то есть вероятность ошибки равна примерно 0,2%). В физике элементарных частиц открытие считается сделанным, если статистическая значимость равна пяти стандартным отклонениям (то есть вероятность ошибки равна примерно 0,00005%). Распад одновременно обнаружили коллаборации CMS (Compact Muon Solenoid) и ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS).

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На 15 декабря 2015 года назначена пресс-конференция коллабораций БАК, на которой которой планируется рассказать о первых результатах экспериментов после перезапуска коллайдера. В период с 16:00 по 16:40 киевского времени об открытиях CMS расскажет Джим Олсен из Принстонского университета (США), а с 16:40 по 17:20 результаты ATLAS представит Маруми Кадо из Линейной ускорительной лаборатории при Университете Париж-юг 11 (Франция).

Конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте ЦЕРНа. Подтверждение информации, представленной Ливио и другими физиками, может означать наличие в природе скалярной частицы массой около 700 гигаэлектронвольт и выход ученых за пределы СМ. Современные теории, например, минимальная суперсимметричная СМ (МССМ), предсказывают существование таких частиц. Их роль играют дополнительные бозоны Хиггса (помимо уже открытого в 2012 году бозона массой около 125 гигаэлектронвольта).

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В МССМ имеется пять бозонов Хиггса, а каждой частице СМ ставится в соответствие ее суперсимметричный аналог — суперпартнер. Ученые также могут объяснить природу возникновения потенциального бозона Хиггса. Так, он может быть рожден при участии более тяжелых (и еще не открытых) частиц, некоторые из которых могут быть суперсимметричными и имеющими массу около двух тераэлектронвольтов.

Обнаружение бозона Хиггса и подтверждение СМ являлось главной целью первого этапа экспериментов на БАК. Задачей второго этапа являются поиски физики за пределами СМ (в частности, дополнительных бозонов Хиггса, суперсимметричных частиц и проявлений скрытых измерений). Дискуссия о возможных результатах экспериментов на БАК напоминает обсуждение, имевшее место в 2011-2012 годах до и после обнародования предварительных данных об обнаружении похожей на бозон Хиггса частицы и подтверждения данных в 2013 году.