В Великобритании разрешили целенаправленные изменения ДНК человеческих эмбрионов

Соответствующее разрешение в понедельник, 1 февраля, выдал Комитет Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa.

Разрешение получил Институт имени Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Опыты с ДНК должны проводиться с помощью новых технологий и исключительно с научной целью. После проведения изменений ДНК эмбрионы нельзя вводить женщинам. Впрочем, прежде чем ученые смогут приступить к экспериментам, выданное HFEA разрешение еще должна одобрить комиссия по этике.

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Сами сотрудники упомянутого научно-исследовательского института хотят с помощью экспериментов улучшить показатели успеваемости искусственных оплодотворений. Кроме того, они надеются установить причины возникновения различных патологий и найти способы их предотвращения.

Донорами эмбрионов должны стать пары, которые после проведения искусственного оплодотворения не потребуют всех оплодотворенных яйцеклеток.

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