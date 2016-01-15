Несколько человек пострадали при испытании лекарства во Франции

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Би-би-си. По словам главы ведомства Марисоль Турен, инцидент произошел в одной из частных лабораторий в городе Ренн на северо-западе страны.

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Прокуратура Франции заявила о начале расследования.

Сообщается, что испытания были срочно прекращены, а все участвовавшие в них добровольцы отозваны. Название лекарства не сообщается, но по неподтвержденной информации, это болеутоляющее средство на основе конопли.