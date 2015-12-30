NASA показало лучшие снимки Земли, сделанные с борта МКС в этом году (фото)

Снимки, представленные на официальном сайте NASA, отобраны Космическим центром Джонсона, сообщает ZN.UA. На снимках можно увидеть отдельные уголки Земли, снятые крупным планом. В объектив астронавтов попали Сахара, Гавайи, Колумбия, Аргентина и другие уголки планеты.

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МКС находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс.км/ч. Из-за того, что МКС полностью совершает полет вокруг Земного шара за 92 минуты, космонавты наблюдают 16 восходов и закатов Солнца каждый день.

Напомним, 15 декабря на МКС прибыл новый экипаж. В его состав вошли российский космонавт Юрий Маленченко, астронавт NASA Тимоти Копр и астронавт ЕКА Тимоти Пик, который стал первым представителем Великобритании на МКС. Экипаж проведет на МКС 174 дня и вернется на Землю 5 июня 2016 года.

На борту МКС с годовой миссией также находится астронавт NASA Скотт Келли.Его возвращение домой намечено на 3 марта 2016 года,он проведет в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным космическим полетам.