NASA опубликовало необычное фото северного сияния

03:46, 10 октября 2015
Наука и IT
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NASA опубликовало необычное фото северного сияния, сделанного с Международной космической станции.

nasa.gov

Фотография была сделана 7 октября астронавтом Скоттом Келли, сообщается на сайте NASA.

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Ранее УНИАН сообщал, что астронавт NASA Скотт Келли опубликовал впечатляющее видео, которое было снято с борта МКС - она пролетает над Землей со скоростью более 26 тысяч километров в час.

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