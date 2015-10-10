NASA опубликовало необычное фото северного сияния

Фотография была сделана 7 октября астронавтом Скоттом Келли, сообщается на сайте NASA.

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Ранее УНИАН сообщал, что астронавт NASA Скотт Келли опубликовал впечатляющее видео, которое было снято с борта МКС - она пролетает над Землей со скоростью более 26 тысяч километров в час.