Впервые британский астронавт отправился на МКС

В экипаж корабля входит астронавт Тим Пик, сообщает Би-би-си. Он стал первым британцем, который отправился в космос под эгидой Европейского космического агентства и посетит Международную космическую станцию (МКС).

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Тим Пик собирается провести комплекс экспериментов и образовательных мероприятий, которые призваны заинтересовать молодежь изучением естественных наук.

В 1991 году гражданка Британии Хелен Шарман посетила станцию "Мир". Тогда ее полет стал возможен благодаря сотрудничеству между советским правительством и британскими коммерческими компаниями.

Помимо Пика в экипаж, который вылетел на МКС, входят американец Тим Копра и россиянин Юрий Маланченко.

Перед вылетом космонавт и астронавты попрощались с семьями и друзьями, а также прошли специальный медосмотр. За две недели до старта члены экипажа и их семьи были помещены в карантин, чтобы они не заболели на орбите.

На МКС экипаж будет работать с новым траспортным грузовым кораблем "Прогресс-МС". Планируется также принять американские грузовые корабли Dragon и Cygnus и выполнить работы по дооснащению российского и американского сегментов МКС.

Сближение "Союза" с МКС пройдет по шестичасовой схеме, считающейся "короткой".