NASA отложило запуск корабля Insight на Марс из-за технических проблем

Причина - нарушение вакуумной оболочки вокруг датчиков главного научного инструмента аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Запуск Insight, предназначенного для изучения геологической структуры Марса, был запланирован на 6 марта 2016 года. Для этого выбрана база ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Основной прибор - сейсмометр (Seismic Experiment for Interior Structure - SEIS), разработанный специалистами Национального центра космических исследований Франции (CNES).

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"После тщательного изучения ситуации сотрудники NASA решили отложить запуск Insight в марте 2016 года", - информировало космическое ведомство США. "Это решение принято ввиду безуспешных попыток ликвидировать приток воздуха на ключевой компонент исследовательского груза", - уточнили в NASA. Сейсмометр до сих пор находится во Франции, вопреки технике безопасности воздух "просачивается в вакуумную оболочку с сенсорными" датчиками прибора.

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17 декабря космический аппарат производства корпорации Lockheed Martin был доставлен из научной лаборатории в штате Колорадо на базу Ванденберг в Калифорнии. На январь 2016 года была запланирована транспортировка сейсмометра из Франции в США.

NASA рассчитывало запустить аппарат 30 марта будущего года и осуществить его спуск на поверхность Марса 28 сентября того же года. Срок исследований Красной планеты был ограничен 728 днями.

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Теперь этот график придется существенно корректировать. Временное "окно" для запусков на Марс открывается раз в каждые два года.