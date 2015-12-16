В СМИ появилась новая версия сбоя при стыковке пилотируемого корабля "Союз" с МКС

Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает ТАСС.

"Причина перехода на ручной режим - недобор тяги одного из двигателей причаливания и ориентации", - отметил он.

Ранее другой источник сообщал, что сбой в системе автоматической стыковки "Курс-А" произошел из-за наводки радиосигнала от американского грузового корабля Cygnus.

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Ранее УНИАН сообщал, что транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА-19М" 15 декабря 2015 года пристыковался к Международной космической станции. Стыковка была проведена в ручном режиме.