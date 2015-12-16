В СМИ появилась новая версия сбоя при стыковке пилотируемого корабля "Союз" с МКС
08:42, 16 декабря 2015Наука и IT
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Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-19М" с экипажем новой экспедиции пристыковался к МКС в ручном, а не в автоматическом режиме, из-за недобора тяги одного из двигателей причаливания и ориентации.
REUTERS
Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает ТАСС.
"Причина перехода на ручной режим - недобор тяги одного из двигателей причаливания и ориентации", - отметил он.
Ранее другой источник сообщал, что сбой в системе автоматической стыковки "Курс-А" произошел из-за наводки радиосигнала от американского грузового корабля Cygnus.
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Ранее УНИАН сообщал, что транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА-19М" 15 декабря 2015 года пристыковался к Международной космической станции. Стыковка была проведена в ручном режиме.
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