Пилотируемый корабль "Союз" с космонавтами на борту пристыковался к МКС (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента МКС.

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"Сближение выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами. На завершающем участке стыковки со станцией ТПК "Союз ТМА-19М" был переведен на ручное управление. Стыковка была произведена в 20 час. 33 мин. мск. (19:33 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Союз ТМА-19М" доставил на МКС членов миссии МКС-46/47. В составе экспедиции - российский космонавт Юрий Маленченко (Роскосмос), американский астронавт Тимоти Копра (НАСА) и британский астронавт Тимоти Пик (ЕКА).

Врио руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Александр Иванов: "Стыковка была проведена в ручном режиме из-за сбоя автоматического управления. Командир пилотируемого корабля перешёл на ручное управление, и все прошло штатно".

Напомним, "Союз ТМА-19М", на борту которого находятся три космонавта, стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.