Apple выпустила чехол с аккумулятором для iPhone 6s

Аксессуар заряжается одновременно со смартфоном передает Lenta.ru. Емкость встроенного аккумулятора неизвестна. Производитель утверждает, что полного заряда батареи хватит на то, чтобы до 25 часов говорить по телефону и до 18 часов работать в интернете через LTE.

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Smart Battery Case доступен в двух цветовых решениях: белом и темно-сером.

По умолчанию в iPhone 6s установлен аккумулятор емкостью 1715 миллиампер-часов. По заявлению Apple, этого достаточно, чтобы смартфон проработал в режиме разговора до 14 часов.

Официальные продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартовали 25 сентября. Основное нововведение линейки - технология 3D Touch, позволяющая смартфону различать силу прикосновения. Первые три дня продаж оказались для Apple рекордными: за этот срок было реализовано 13 млн устройств.