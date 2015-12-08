Apple выпустила чехол с аккумулятором для iPhone 6s
Apple выпустила для iPhone 6s чехол Smart Battery Case со встроенным аккумулятором.
Аксессуар заряжается одновременно со смартфоном передает Lenta.ru. Емкость встроенного аккумулятора неизвестна. Производитель утверждает, что полного заряда батареи хватит на то, чтобы до 25 часов говорить по телефону и до 18 часов работать в интернете через LTE.
Читайте такжеApple намерена выпустить приложение для поиска человека внутри здания
Smart Battery Case доступен в двух цветовых решениях: белом и темно-сером.
По умолчанию в iPhone 6s установлен аккумулятор емкостью 1715 миллиампер-часов. По заявлению Apple, этого достаточно, чтобы смартфон проработал в режиме разговора до 14 часов.
Официальные продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартовали 25 сентября. Основное нововведение линейки - технология 3D Touch, позволяющая смартфону различать силу прикосновения. Первые три дня продаж оказались для Apple рекордными: за этот срок было реализовано 13 млн устройств.