В США обнаружили полуторавековые плотины бобров

Американский эколог, сравнивая карту бобровых плотин, опубликованную в 1868 году, и современные данные аэрофотосъемки, пришла к выводу, что плотины могут сохраняться в течение тысячи лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Science News.

Отмечается, что в ходе работы Джонстон анализировала ареал расселения североамериканского бобра (Castor canadensis) в водоемах Верхнего полуострова штата Мичиган. Ученый сравнила карту бобровых плотин, опубликованную в 1868 году предпринимателем и политиком Генри Морганом, с новыми данными, включая аэрофотосъемку.

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"Выводы исследования показывают, что 46 из 64 плотин (около 75 процентов), которые были отмечены на карте 1868 года, сохранились до настоящего времени. Таким образом, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни североамериканского бобра составляет около десяти лет, бобровые плотины могут сохраняться в течение тысячи лет", - резюмирует Джонстон.