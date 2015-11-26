Ученые научились прогнозировать успешность брака по голосам супругов

Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Proceedings of Interspeech, передает "Лента.ру".

Алгоритм, анализирующий тональные особенности голосов супругов, в частности интенсивность и частоту речи, позволил с точностью 79% предсказать успех или неудачу в построении и развитии семейных отношений.

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В рамках своей работы ученые записали беседы более ста семейных пар, которые в течение двух лет посещали терапевтические сеансы с целью улучшения и поддержания своих отношений. После этого специалисты в течение пяти лет следили за развитием взаимоотношений в этих семьях.

Терапевты, беседовавшие с супругами, смогли дать правильный прогноз развития отношений только в 75% случаев. Ученые собираются использовать разработанное программное обеспечение на сеансах семейной терапии.

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Исследование авторов поддерживает Национальный научный фонд США. Его целью является сохранение семей и предупреждение проблем в них. В дальнейшем ученые планируют с этой же целью заняться изучением телодвижений супругов и анализом произносимых ими слов.