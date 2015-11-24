Ученые выявили в океане существо с сотней глаз

Ученые и раньше знали, что хитоны, или панцирные моллюски, имеют под раковиной мягкие ткани, чувствительные к свету. Однако у обнаруженного существа, называемого Acanthopleura granulata, в раковине находятся сотни реальных глаз, способных различить, например, 20-сантиметровую рыбу с расстояния в 2 м. Странную находку описали ученые из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (США), пишет "Вокруг света".

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Каждый глаз, расположенный в наружном слое раковины, имеет длину в десятую долю миллиметра и минеральное, а не белковое, как у человека, происхождение. Последнее обстоятельство делает моллюска уникальным, так как ни один из известных видов животных не имеет подобных органов зрения.

Благодаря микроскопам с высоким разрешением, рентгеновским лучам и компьютерному моделированию исследователи установили, что большая часть панциря хитонов A. granulata состоит из мелких беспорядочно расположенных кристаллов. Однако в него также встроены ровные крупные кристаллы, пропускающие свет. Именно эти "линзы" и распознают хищников.

В том случае, если "глаза" в панцире оказываются повреждены, у моллюска взамен образуются новые. В течение жизни у хитона может вырасти до 1000 подобных органов зрения.

Напомним, ранее биологи, исследуя известных долгожителей - моллюсков Arctica islandica в рамках работы по изучению изменения климата, обнаружили одного представителя вида, признанного самым старым существом на планете. Моллюск возрастом якобы 405 лет даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Вскрыв раковину и тем самым убив существо, ученые поняли, что моллюску на самом деле 507 лет.