Audi напечатала спорткар на 3D-принтере

Компания Audi напечатала на 3D-принтере мини-модель спорткара Grand Prix 1936 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на Mashable.

"Модель выполнена из металла и представляет собой спорткар, размер которого равен половине реальной модели автомобиля. Разработка копии автомобиля Audi демонстрирует совершенство нового 3D-принтера. Однако пока такой принтер не может напечатать автомобиль в полном размере. Он идеально подходит для создания и обработки отдельных деталей. Также он может создавать детали, которые ранее было невозможно или непрактично производить, например, трудозатратные извилистые фигуры", - говорится в сообщении.

Audi планирует внедрить 3D-принтер в серийное производство. И хотя покупатели не смогут приобрести седан Audi A4, напечатанный на 3D-принтере, новый инструмент позволит добавить резкие контуры на кузове автомобиля.

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"Ранее распечатанный на 3D-принтере фиксатор позволил коту избежать ампутации лапы", - отмечается в статье.