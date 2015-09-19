Итальянцы сделали самый большой в мире строительный 3D-принтер

05:57, 19 сентября 2015
Наука и IT
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Итальянская компаCentro Sviluppo Progetti в рамках проект WASP создала 3D-принтер The BigDelta, который представители компании называют самым большим в мире 3D-принтером. 

wasp

Устройство будет представлено 18-20 сентября в коммуне Масса-Ломбарда, Италия, пишет nplus1.ru.

Диаметр каркаса строительного принтера составляет шесть метров, высота достигает двенадцати метров. Для создания объектов может использоваться обычная глина с присадками или обычный бетон на основе цемента. 

wasp

По словам создателей The BigDelta, принтер способен печатать небольшие дома целиком из подручных материалов, что делает его незаменимым в строительстве дешевого жилья для бедных слоев населения с учетом быстро растущего числа жителей планеты. Кроме того, принтер может помочь в районах стихийного бедствия, напечатав временное жилье для пострадавших.

wasp
wasp

Ранее УНИАН сообщал, что сейчас американские специалисты проводят эксперименты с 3D-принтером, который должен изготовлять конструкции для герметически закрытых и устойчивых к воздействию радиации укрытий.

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