Итальянцы сделали самый большой в мире строительный 3D-принтер

Устройство будет представлено 18-20 сентября в коммуне Масса-Ломбарда, Италия, пишет nplus1.ru.

Диаметр каркаса строительного принтера составляет шесть метров, высота достигает двенадцати метров. Для создания объектов может использоваться обычная глина с присадками или обычный бетон на основе цемента.

По словам создателей The BigDelta, принтер способен печатать небольшие дома целиком из подручных материалов, что делает его незаменимым в строительстве дешевого жилья для бедных слоев населения с учетом быстро растущего числа жителей планеты. Кроме того, принтер может помочь в районах стихийного бедствия, напечатав временное жилье для пострадавших.

Ранее УНИАН сообщал, что сейчас американские специалисты проводят эксперименты с 3D-принтером, который должен изготовлять конструкции для герметически закрытых и устойчивых к воздействию радиации укрытий.