В США впервые представили суперкар, напечатанный на 3D-принтере

Автомобиль весит 629 кг и разгоняется до 100 км за 2,5 секунды, передает Русская служба Би-би-си.

Blade оснащен двигателем мощностью в 700 лошадиных сил, а в качестве топлива использует бензин или сжатый газ.

"Divergent Microfactories создала первый в мире функциональный суперкар, который печатается на 3D-принтере", - рассказывает председатель совета директоров компании Кевин Зингер.

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"Автомобиль, который мы сейчас видим, наносит на две трети меньше вреда окружающей среде, чем, скажем, электромобиль, с аккумулятором ёмкостью в 85 киловатт-час", - уверяет глава компании.

Вред окружающей среде удается уменьшить за счет исключения из процесса производства машины этапа заводской сборки.

Основной продукт компании - наборы из отпечатанных на 3D-принтере алюминиевых модулей и карбоновых трубок.

Этот "конструктор" позволяет силой команды из трех человек вне цеха собирать функциональные автошасси разных типов. В шасси Blade, например, используется 27,6 кг аллюминия и 18,6 кг карбона. На его ручную сборку уходит полчаса.