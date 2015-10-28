Cassini приступит к изучению спутника Сатурна - Энцелада

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

Станция 28 октября 2015 года должна пролететь над южным полюсом Энцелада на высоте 48 километров. Ожидается, что в этот момент Cassini пройдет сквозь шлейф частиц, покидающих подледный океан спутника Сатурна, и изучит их.

Ранее станция не исследовала Энцелад на столь близком расстоянии. Ученые надеются в ходе пролета изучить содержание в выбросах молекулярного водорода и органических соединений, а также получить косвенные данные об условиях в подледном океане спутника Сатурна.

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Планетологов интересует геометрия выбросов криовулканов — происходят ли извержения столбообразно вверх или же они формируют извилистые структуры. Это позволит ученым понять распределение материи внутри подледного океана.

Как отмечают планетологи, научные инструменты Cassini не предназначены для поиска жизни. Частично это связано с тем, что в ходе миссии Cassini-Huygens к Сатурну и Титану — другому его спутнику — о необычных свойствах Энцелада науке известно не было.

Сейчас установлено, что под ледяной поверхностью Энцелада есть океан. Вероятно — по всему спутнику Сатурна, а не только в какой-то его части (например, на северном полюсе).

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Химический состав выбросов из криовулканов спутника благоприятен для зарождения и развития жизни, а внутри океана, по всей видимости, гидротермальная активность нагревает воду до 90 градусов по Цельсию. Природа этой активности ученым пока не ясна.

Как показало компьютерное моделирование, в воде спутника Сатурна примерно такое же содержание поваренной соли, как и в земном океане. Там много соды и высокий уровень щелочности (показатель pH достигает 12).

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Похожие на океан Энцелада условия существуют в озере Моно в Калифорнии. В водоеме много соли и соды, рыбы там нет. Зато есть необычные организмы, в частности бактерии GFAJ-1, живущие и при смертельной для других организмов концентрации мышьяка.