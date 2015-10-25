Египет хочет просканировать пирамиды космическими лучами

Египетские власти в воскресенье намерены объявить о начале нового глобального исследования древних пирамид, расположенных в предместьях Каира, в том числе Великих пирамид Гизы, сообщают РИА Новости.

"О старте проекта на специально созываемой пресс-конференции для местных и мировых СМИ в воскресенье объявит министр памятников древности и культурного наследия Египта Мамдух ад-Дамати", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, новое исследование пирамид будет заключаться в сканировании гробниц при помощи космических лучей. Метод предусматривает установление на пирамидах высокочувствительных датчиков, которые будут регистрировать потоки частиц, возникающих в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Таким образом ученые планируют просветить толстые стены пирамид и получить точную карту их структуры.

"Пирамиды и ранее изучались, но впервые будет проведено такое исследование при помощи таких новейших технологий, как использование космических лучей, в этом нам помогут японцы", — сказал ад-Дамати.

По словам чиновника, просканированы будут не только Великие пирамиды Гизы, но и ломаная пирамида в Дахшуре, пирамида Джосера в Саккаре и ряд других гробниц.

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Министр убежден, что пирамиды до сих пор содержат в себе тайны, среди которых и сам секрет их строительства. По словам ад-Дамати, в связи с ожидаемыми сенсационными открытиями следующий, 2016-й год должен быть провозглашен "Годом пирамид". Работу по сканированию гробниц планируется начать уже в следующем месяце.