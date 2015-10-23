Стоимость акций Microsoft выросла до 15-летнего максимума

Цена акций компании Microsoft достигла 15-летнего рекорда, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, их стоимость поднялась на 8,3% до 52 долларов - уровня, которого не достигала с 2000-го года. Причиной подъема стало то, что компания побила рекорды по прибыли, отмечает газета.

"С июля Windows 10 установлен на 110 миллионов устройств - втрое больше, чем был установлен Windows 7 в тот же период времени. Большинство из этого числа - это компьютеры частных потребителей, однако 8 миллионов установлено на компьютерах в бизнесфере", - говорится в сообщении.

По словам финансового директора Microsoft Эми Худ, поисковая система Bind, созданная компанией, достигла "важного этапа" - впервые стала рентабельной. В Microsoft ожидают, что поисковик продолжит приносить прибыль.

Согласно опубликованному отчету Microsoft по первому финансовому кварталу, чистая прибыль в июле-сентябре составила 4,6 миллиарда долларов, или 0,57 доллара в расчете на акцию. В прошлом финансовом году в аналогичный период эти показатели равнялись 4,54 миллиарда долларов и 0,54 миллиарда долларов. Выручка компании уменьшилась на 12% - до 20,38 миллиарда долларов, выручка без учета разовых факторов - 21,7 миллиарда долларов.