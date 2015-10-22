Western Digital купит кункурирующую SanDisk за $19 миллиардов

Об этом пишет Reuters.

"Всегда есть риск, что это не состоится, пока этого не произошло, но мы очень осторожны и проконсультировались с правительственными экспертами", - отметил исполнительный директор Western Digital Стив Миллиган.

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"Покупка SanDisk - следующий шаг в превращении Western Digital в компанию, имеющую глобальные операции в сфере решений для хранения данных, широкую базу технологических активов, и опыт в сфере энергонезависимой памяти", - сказано в релизе Western Digital.

Решение Western Digital приобрести SanDisk является последним в шквале сделок в американской полупроводниковой промышленности, пострадавшей в результате переизбытка предложения и дешевой китайской продукции, которая существенно снизила цены на чипы памяти.