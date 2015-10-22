"Антонов" объявил конкурс на "народное" название для нового самолета Ан-178

Об этом сообщается на официальной странице завода в Facebook.

Конкурс продлится с 22 октября по 19 декабря 2015 года. Участникам, которые по результатам конкурса займут І-III места, обещают специальные призы от ГП "Антонов".

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"В НАТО самолеты "Антонов" известны под другими названиями. Например, Ан-2 называется "Colt" (Жеребенок), Ан-22 – "Cock" (Петух), Ан-124 – "Condor" (Кондор), Ан-225 – "Cossack" (Козак). В американской классификации эти самолеты считаются транспортными, что обусловило заглавну букву "С" в этих названиях, которая происходит от слова "cargo" (груз)", - говорится в сообщении.

"Под каким именем будет работать Ан-178 зависит от вас", - отметили в ГП "Антонов".

На заводе добавили, что читатели могут оставить в комментариях свой вариант "народного" названия, а победит тот, кто соберет наибольшее количество лайков.

Справка. Ан-178 относится к высокотехнологичным проектам Украины. Разработка самолета длилась менее 3,5 лет, что является своеобразным рекордом для авиационной отрасли. Ан-178 уже удачно дебютировал на мировом авиашоу Ле Бурже - 2015. Сейчас новый транспортник проходит программу летных испытаний. А с 8 по 12 ноября он будет демонстрироваться на авиасалоне в Дубае.