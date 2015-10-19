Астрономы начали проверку звезды в созвездии Лебедя на наличие инопланетных цивилизаций

Об этом со ссылкой на Space.com пишет Лента.ру.

Отмечается, на необычное поведение данной звезды обратили внимание еще в 2011 году. Данные с космической обсерватории Kepler показали, что ее светимость резко и нерегулярно падает и возрастает на протяжении последних нескольких лет. Этот процесс нельзя объяснить прохождением экзопланеты по ее орбите. В настоящее время основной гипотезой ученых остается прохождение мимо звезды облака комет.

Однако, по данным издания, астрономы в качестве последней гипотезы не исключают, что сдвиги в светимости вызывают гигантские структуры, созданные инопланетной цивилизацией (например, группа коллекторов световой энергии).

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Эта возможность привлекла внимание экспертов проекта SETI («Поиск внеземного разума»), которые направили на звезду KIC 8462852 радиотелескоп Allen Telescope Array.

«Проблем с тем, чтобы внимательнее изучить ее, нет. Однако людям стоит умерить свой энтузиазм и вспомнить историю», — заявил ведущий астроном проекта SETI Сет Шостак.

Так, ученый вспомнил о радиопульсарах: эти регулярные всплески излучения в 1960-е годы сочли сигналами от инопланетян, однако впоследствии выяснилось, что их источник — быстро вращающиеся нейтронные звезды (в результате их вращения поток попадает в поле зрения внешнего наблюдателя через равные промежутки времени). «История говорит о том, что мы найдем объяснение тайне звезды KIC 8462852 безо всяких клингонов, если угодно», — резюмирует Шостак.

Однако пока такое объяснение не будет представлено, гипотеза о разумных инопланетянах не будет скинута со счетов — даже если наблюдения с помощью The Allen Telescope Array и других телескопов не дадут четких результатов. Возможно, что обитатели звезды KIC 8462852 не излучают сигналов в известных нам диапазонах или там находилась вымершая цивилизация, оставившая после себя гигантские монументы, отмечают авторы Space.com.

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Антенная решетка Аллена (The Allen Telescope Array, ATA) — совместный проект Института SETI и радиоастрономической лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Телескоп представляет собой решетку из 42 спутниковых антенн-тарелок диаметром 6 метров каждая. Такая решетка работает как телескоп с антенной диаметром 100 метров.