Американские ученые выяснили, что наши предки спали меньше нас

Наши предки спали меньше, чем мы, пришли к выводу американские ученые, передает Русская служба BBC.

Они исследовали сон представителей коренных этнических народностей Африки и Южной Америки, образ жизни которых наиболее приближен к укладу древних общин охотников и собирателей.

В течение 1165 ночей ученые наблюдали за сном 98 участников исследования и установили, что ночью все они спят в среднем 6,5 часов.

Для сравнения, большинство жителей США спят по семь часов. Это было установлено в результате масштабного опроса.

Читайте такжеЧеловек лучше вспоминает забытые вещи после сна - ученые

В ходе исследования ученые также обнаружили, что температура воздуха в гораздо большей степени влияет на то, как человек спит, чем освещение.

"Я вдруг понял, что эти стремительно сокращающиеся этнические группы [участвовавшие в исследовании] – наш последний шанс понять, каким был человеческий сон до тех пор, пока мы не насоздавали различных цивилизаций", - говорит профессор Джером Сигал из Университета Калифорнии.

"Абсолютно ясно одно: они не спали больше нас", - добавляет ученый.

Искусственный свет, телевизор допоздна, а теперь еще и смартфоны, с которыми мы не расстаемся даже в постели: принято считать, что современные технологии мешают нормальному сну.

Согласно некоторым записям, европейцы просыпались ночью, и, таким образом, их ночной сон состоял из двух частей. При этом, говорят ученые, среди ранних общин охотников и собирателей ничего такого не было.

Ученые с удивлением обнаружили, что естественный свет не так уж влияет на состояние сонливости или бодрствования, как принято думать. Большинство участников эксперимента засыпали примерно через три с половиной часа после захода солнца.