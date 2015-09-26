Телескоп Hubble сделал снимок пузырчатой и шерстистой галактики

04:27, 26 сентября 2015
Наука и IT
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НАСА показало новый снимок пузырчатой галактики NGC 3521, сделанный космическим телескопом Hubble. Звездное скопление имеет характерный мягкий и шерстистый вид.

Фото: ESA / Hubble & NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast)

Об этом сообщается на сайте агентства.

Подобно другим аналогичным галактикам, NGC 3521 не имеет четко определенной в структуры своих спиральных рукавах, в отличие от таких спиральных галактик, как, например, Messier 101.

Как пишет Лента.ру, около 30 процентов галактики NGC 3521 расположены в хлопьевидных областях, тогда как примерно десятая ее часть расположена в самих рукавах и характеризуется интенсивным звездообразованием.

NGC 3521 находится на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли в созвездии Льва. Диаметр звездного скопления оценивается в 50 тысяч световых лет. Ее открыл в 1784 году британский астроном Уильям Гершель.

Галактика окружена своеобразными оболочками в форме пузырей, вероятно, являющимися остатками от ее приливного взаимодействия с другими галактиками и их звездами.

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