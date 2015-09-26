Телескоп Hubble сделал снимок пузырчатой и шерстистой галактики
НАСА показало новый снимок пузырчатой галактики NGC 3521, сделанный космическим телескопом Hubble. Звездное скопление имеет характерный мягкий и шерстистый вид.
Об этом сообщается на сайте агентства.
Подобно другим аналогичным галактикам, NGC 3521 не имеет четко определенной в структуры своих спиральных рукавах, в отличие от таких спиральных галактик, как, например, Messier 101.
Как пишет Лента.ру, около 30 процентов галактики NGC 3521 расположены в хлопьевидных областях, тогда как примерно десятая ее часть расположена в самих рукавах и характеризуется интенсивным звездообразованием.
NGC 3521 находится на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли в созвездии Льва. Диаметр звездного скопления оценивается в 50 тысяч световых лет. Ее открыл в 1784 году британский астроном Уильям Гершель.
Галактика окружена своеобразными оболочками в форме пузырей, вероятно, являющимися остатками от ее приливного взаимодействия с другими галактиками и их звездами.