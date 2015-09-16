Apple может разрешить удалять предустановленные приложения

Об этом он сообщил в интервью Buzzfeed, передает Газета.ру.

«Это более сложный вопрос, чем кажется. Есть некоторые приложения, которые связаны с другими. Если они были удалены, то это может вызвать проблемы при использования телефона», — сказал Кук. Таким образом, основные приложения никуда не пропадут, однако некоторые из них, возможно, получится удалить.

С выходом новой версии iOS в смартфон добавляется еще больше предустановленных приложений. Как добавляет CEO Apple, компания лишь хочет сделать пользователей счастливыми, и если они хотят избавиться от некоторых приложений, компания будет стремиться к этому.

Читайте такжеПосле презентации новинок акции Apple упали почти на 2%

Ранее УНИАН сообщал, что аналитическая компания App Annie перечислила приложения для iPhone и iPad, которые принесли наибольший доход с 2010 года.

Лидерство досталось музыкальному стриминговому сервису Pandora Radio. При этом, по мнению аналитиков, приложение обязано своим финансовым успехом США, где оно получило большую часть дохода. Второе место в рейтинге занял японский мессенджер Line.