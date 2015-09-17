New Horizons передал на Землю фотографии заката солнца на Плутоне (фото)

На сайте NASA опубликованы новые снимки ландшафта Плутона. На них видно, что все ледяные горы залиты солнцем.

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на NASA.

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Фотографии сделаны спустя 15 минут после того, как зонд прошел самую близкую точку с небесным телом, после чего обернулся и сфотографировал Плутон на закате.

Снимки сделаны еще в июле, но на Землю аппарат передал их только сейчас.

Ранее New Horizons уже передавал снимки Плутона, разрешение некоторых изображений составляет 400 м на пиксель. Снимки демонстрируют огромное разнообразие ландшафтов на поверхности небесного тела, отмечается на сайте NASA. Причем рельеф Плутона напомнил ученым земные дюны, образованные ветрами.