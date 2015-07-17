Аппарат NASA обнаружил горный "замок" на поверхности Харона

Зонд New Horizons передал на Землю новую порцию снимков Харона, спутника Плутона, на которых можно увидеть крайне необычную гору – своеобразный каменный "замок", окруженный пустующим рвом.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу NASA.

Во время пролета через систему Плутона, автоматическая станция New Horizons получила свыше тысячи высококачественных снимков крупнейшей карликовой планеты и ее спутников, часть из которых обладает разрешением всего в несколько километров на пиксель. Передача всех данных на Землю, по оценкам ученых, займет около полутора лет.

Одной из первых таких фотографий, стало изображение одного из участков на экваторе Харона, которое было получено с расстояния в 79 тысяч километров от поверхности планеты, в последние часы перед сближением зонда с Плутоном.

На этом снимке можно заметить множество кратеров, а также уникальную структуру – относительно крупную впадину длиной в 390 километров и глубиной в несколько сот метров, в центре которой находится горный пик достаточно большой высоты и протяженности. Пока ученые не знают, как возник этот "замок со рвом", но считают его проявлением геологической активности в недрах Харона.

Сегодня в 20:00, научная команда New Horizons обещает представить новые снимки Плутона и его спутников, которые будут продемонстрированы публике на сайте космического агентства.

В январе 2015 года New Horizons начал сближение с Плутоном. По расчету ученых NASA, New Horizons, уже вошедший в историю в качестве самого скоростного из когда-либо запущенных человечеством космических аппаратов, приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тысяч километров в 14:49 14 июля.

Во время сближения с Плутоном наблюдения за ним вели все семь научных измерительных приборов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произвел около 150 замеров, в том числе изучил состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, рельеф, а также проверил, есть ли "общая" атмосфера у Плутона и его спутника Харона.

Читайте такжеNew Horizons определил размеры и форму Гидры

Во время приближения к планетам зонд временно прекратил связь с Землей, фокусируя все свое "внимание" на изучении карликовой планеты и ее спутников.