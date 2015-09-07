Стали известны самые доходные iOS-приложения за пять лет

Согласно отчету, поступившему в редакцию «Ленты.ру», лидерство досталось музыкальному стриминговому сервису Pandora Radio. При этом, по мнению аналитиков, приложение обязано своим финансовым успехом США, где оно получило большую часть дохода.

Второе место в рейтинге занял японский мессенджер Line.

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Помимо развлекательных в топ-10 доходных приложений вошли и сервисы для знакомств. Так, приложение для поиска партнера Zooks, соцсеть знакомств Badoo и Grindr (ориентированный на секс-меньшинства) заняли 3-е, 6-е и 9-е места соответственно.

Приложение по редактированию текстов Pages, расположившееся на 4-м месте, оказалось единственным в десятке, которое получало доход только от платных загрузок, в то время как остальные работают по модели freemium (сам продукт для скачивания бесплатный, однако присутствуют платные функции).

В рейтинг также попали музыкальный стриминговый сервис Spotify (5-е место), Skype (7-е место), официальное приложение Главной лиги бейсбола MLB.com At Bat (8-е место) и Line Play (10-е место).

Кроме того, были определены и самые популярные iOS-приложения за пять лет. По мировым загрузкам первое место занял Facebook с одноименным приложением соцсети и собственным мессенджером. На его долю в рейтинге пришлось больше всех мест среди других компаний: еще двумя популярными продуктами соцсети стали Instagram (4-е место) и WhatsApp (6-е место).

У Google и Apple — по два приложения в списке. Принадлежавший интернет-гиганту YouTube занял 3-е место, а картографический сервис Google Maps — 8-е. Приложениями Apple, вошедшими в рейтинг, оказались программа по поиску смартфона Find My iPhone и образовательный сервис iTunes U. Приложениями других компаний в десятке стали Twitter (9-е место) и Skype (5-е место).