Apple запустила Android-приложение для переноса данных на iPhone и анонсировала начало продаж

Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.

С 12 сентября откроется предзаказ на новые iPhone в 12 странах мира. Продажи в США стартуют с 25 сентября.

Страны, где можно будет купить iPhone: Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия. Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Сингапур, Великобритания, США.

Также в компании заявили, что новую платформу iOS 9 можно будет скачать с 16 сентября.

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Как сообщал УНИАН, новые iPhone 6s и iPhone 6s plus получили функции для селфи, для упрощенного предпросмотра контента, а также мощную фотокамеру.

Кроме этого, iPhone 6s и iPhone 6s plus получили 12-мегапиксельную фотокамеру, против 8-мегапиксельной, которая была у iPhone 6.

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Также сообщается, что кнопка нового iPhone реагирует на отпечаток пальца вдвое быстрее.