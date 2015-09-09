Технология 3DTouch, новый материал корпуса и экрана, 4 цвета: представлены iPhone 6s и iPhone 6s plus (фоторепортаж)

На традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новые iPhone 6s и iPhone 6s plus.

Об этом сообщает Лента.ру.

Читайте такжеApple презентовала новый IPad Pro: гаджет с большим экраном сможет работать до 10 часов без подзарядки (фото)

"Мы поменяли в новых iPhone все", - заявил генеральный директор компании Apple Тим Кук.

Также Кук назвал iPhone 6 самым популярным iPhone в мире.

iPhone будут доступны в 4 цветах - золотом, серебристом, темно-сером и Rose gold. Сообщается также, что iPhone изготовлен из принципиально нового аллюминия.

Читайте такжеПрезентация новинок Apple в Сан-Франциско (прямая трансляция)

В новом мобильном устройстве будет представлена технология 3DTouch: это версия force touch - экран распознает разные типы касаний и реагирует по-разному. Отмечается, что мини-касание и полное касание - различия в миллисекундах удержания.

Как сообщал УНИАН, в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium началась презентация новых iPhone и, iPad, а также iOS 9 и WatchOS 2.