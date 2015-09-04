США работают над созданием бюджетных военных беспилотников (фото, видео)

Представители DARPA сообщили, что беспилотные "гремлины" будут рассчитаны примерно на 20 запусков, передает Іntecracy.

Предполагается, что беспилотники займут промежуточное место между реактивными самолетами и одноразовыми ракетами.

В свою очередь американские военные считают, что дешевые беспилотники смогут стать заменой в некоторых случаях пилотируемых летательных аппаратов. Таким образом, это предотвратит людские потери и значительно снизит финансовый ущерб.

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Кроме того, DARPA опубликовало видеоролик, демонстрирующий новую концепцию борьбы с системами ПВО противника. Так, в США планируют создать "летающий авианосец" – грузовой самолет, с которого будут запускаться беспилотники и крылатые ракеты.

Этот самолет будет работать в паре с истребителем, координирующим работу разведывательных дронов и указывающим цели крылатым ракетам. После обнаружения вражеской системы ПВО дронами и получения приказа на уничтожение "авианосец" наносит по ней удар одновременно несколькими ракетами, при этом сбить сразу все ракеты просто нереально.

Ранее УНИАН сообщал, что агентство противоракетной обороны США разработает беспилотный летательный аппарат с большой дальностью полета и вооружит его компактным электрическим лазером.