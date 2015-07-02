Молодые мексиканцы выиграли конкурс НАСА по подготовке полета на Марс

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство связи и транспорта латиноамериканской страны.

Полет планируется на 2030 год, сейчас для него космический центр в Хьюстоне проводит отбор талантливых молодых людей по всему миру.

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"Мы поздравляем победителей Хавьера Риверу Монтеру (15 лет), ставшего первым в конкурсе по робототехнике, Фатиму Паолу Варгас (16 лет, разработка дизайна космических инструментов в 3D) и Янету Хосефину Гевара Аренас (16 лет, специальный дизайн среды обитания), которые наполняют нас гордостью за достижения для нашей страны", — заявил генеральный директор Мексиканского космического агентства Хавьер Мендьета Хименес.

Трое граждан Мексики победили в конкурсе, в котором участвовали в общей сложности 120 претендентов из многих стран мира. Все трое живут в штате Тласкала, где при поддержке космического агентства Мексики принимают участие в программе "Молодежь стремится в космос".