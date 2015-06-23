NASA опубликовало фотографию тройки полумесяцев Сатурна

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Три сатурнианские луны на снимке демонстрируют заметные отличия. Титан показывает только свои облачные слои. Мимас находится в нижней части снимка, и на нем заметны неровности его поверхности. Рея находится слева вверху, и на ней заметна ее ледяная поверхность, покрытая кратерами.

Снимок сделан аппаратом Cassini 25 марта 2015 года на расстоянии двух миллионов километров от Титана, 3,1 миллиона километров от Мимаса и 2,2 миллиона километров от Реи.

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Титан — самый крупный из 62 спутников Сатурна Он имеет углеводородную атмосферу и является одним из основных кандидатов на наличие внеземной жизни.

Рея примерно на треть состоит из каменных пород, остальная часть приходится на водяной лед. Как установил аппарат Cassini, на спутнике имеется разреженная атмосфера, содержащая кислород и углекислый газ.

Мимас является двадцатым по размеру спутником планеты в Солнечной системе. Отличительной особенностью космического тела является наличие на нем огромного кратера Гершель (названного в честь первооткрывателя планеты) диаметром в 130 километров и глубиной до 10 километров.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Ранее УНИАН сообщал, что автоматическая межпланетная станция Cassini получила новые изображения Дионы — «четвертого спутника Сатурна» (Сатурн IV). Снимки были сделаны 16 июня 2015 года, когда Cassini находилась на расстоянии 516 тысяч километров от поверхности Дионы.