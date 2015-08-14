Одежда будущего: ученые создали недорогую светодиодную ткань

Благодаря буму носимой электроники быстрое развитие происходит и в сфере производства электронных дисплеев, предназначенных для интеграции в одежду и текстиль, пишет Hi-News.ru.

Однако в настоящий момент для производства светодиодов, разработанных для использования в качестве эластичных и деформирующихся поверхностей на одежде (и даже дисплеях, специально разработанных с учетом биосовместимости), по-прежнему используются твердые материалы для защитной оболочки электролюминесцентного материала.

Инженеры из Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) создали волокнистообразные светодиоды, которые можно вшивать или вплетать непосредственно в саму фабричную ткань.

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Для производства новых светодиодных нитей ученые начали с волокна полиэтилентерефталата, который они несколько раз окунули в раствор из проводящего органического полимера PEDOT: PSS (поли-3,4-этилендиокситиофен) и полистиролсульфоната, а затем высушивали при температуре 130 градусов Цельсия в течение 30 минут. После чего материал опять поместили в желтый раствор, но уже из поли-p-фениленвинилеа и органического полимера, формирующего LED- и OLED-светодиоды. Снова высушили полученный материал и, в конце концов, покрыли нити составом из фторида лития/алюминия (LiF/Al).

Ученые заявляют, что этот созданный ими процесс является более эффективным способом нанесения светодиодных материалов на маленькие цилиндрические структуры, по сравнению с любым методом термообработки. По мнению исследователей, тщательный контроль скорости извлечения волокна из раствора позволяет контролировать толщину осаждения вплоть до сотых тысячных доли нанометра.

Ученые считают, что их метод производства волоконных светодиодов может ускорить коммерциализацию носимых дисплеев, так как процесс можно автоматизировать и сделать совершенно недорогим. В этом случае наладить массовый выпуск волоконных светодиодов будет так же просто, как и сегодняшнее производство нейлонового или полиэтиленового волокна.