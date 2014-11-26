Sony создаст умные часы из электронной бумаги

Японская корпорация Sony планирует выпустить в 2015 году умные часы, изготовленные из электронной бумаги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, передает Lenta.ru.

Лицевая сторона и ремешок часов будут выполнены из инновационного материала, который Sony запатентовала специально для изготовления этого устройства. Он позволит всей поверхности гаджета функционировать в качестве дисплея, рассказали источники агентству. На этот раз компания сфокусировалась на дизайне часов, а не на обилии функционала.

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Гендиректор Sony Казуо Хираи в этом году создал под своим руководством подразделение, отвечающее за инновационные продукты. Как ожидается, умные часы станут одним из результатов работы нового департамента. В подразделении также реализуется программа Seed Acceleration, которая позволяет сотрудникам компании, имеющим инновационные разработки, привлекать инвесторов для своих проектов.

На рынке сейчас представлена одна модель умных часов от Sony — SmartWatch 3 SWR50, которая поступила в продажу в России в ноябре. SmartWatch 3 SWR50 — первый гаджет от Sony под управлением операционной системы Google Android Wear, созданной для носимых устройств.