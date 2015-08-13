Пользователи Periscope за месяц просмотрели тысячу лет видеоконтента

Согласно представленным данным, число зарегистрировавшихся пользователей превысило отметку в 10 млн еще в начале августа, передает Lenta.ru. Таким образом, социальная сеть в 6 раз превзошла по скорости роста аудитории Facebook и Twitter, каждой из которых на достижение таких же показателей потребовалось 2 года.

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Ежедневная аудитория Periscope спустя 4 месяца после публикации официальных приложений в App Store и Google Play достигла 2 млн человек, которые каждый день просматривают порядка 40 лет видеоконтента.

Наиболее заметный рост количества просмотров на одного пользователя пришелся на июль - всего за месяц пользователи социальной сети просмотрели около тысячи лет видео. В первый месяц работы сервиса суточное число просмотров на человека было на уровне пяти роликов, в июне произошел скачок до 15, к концу июля этот показатель вырос до 40.

Приложение Periscope позволяет организовывать и смотреть публичные и приватные видеотрансляции с помощью мобильного телефона. Зрители могут общаться с автором трансляции в комментариях, лайкать понравившиеся видео и делиться ими со своими знакомыми.