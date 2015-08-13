Twitter снял лимит в 140 знаков в личных сообщениях

Об этом сообщило в среду, 12 августа, издание USA Today, передает Лента.ру.

«Сегодняшнее изменение — это еще один большой шаг к тому, чтобы сделать приватный сегмент Twitter еще более мощным и развлекательным», — прокомментировал на своей странице в соцсети руководитель проекта Direct Messages в Twitter Inc. Сачин Агарвал (Sachin Agarwal).

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Изменение начало действовать с 12 августа для всех мобильных приложений Twitter, для приложения Tweetdeck, а также для пользователей, пишущих с сайта соцсети.

Ограничение на стандартные публичные сообщения в 140 знаков сохраняется.

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Как сообщал УНИАН ранее, сервис микроблогов Twitter запустил функцию, которая позволяет прокомментировать дополнительными 116 знаками пост, который пользователь ретвитнул и разместил у себя на странице.