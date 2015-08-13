Ученый заявил о существовании еще одной планеты-гиганта в Солнечной системе

Об этом сообщает журнал Science.

Ученые называют "ядром" набор транснептуновых объектов со схожими орбитами. Девид Несворни применил методы компьютерного моделирования для симулирования движения "ядра" в последние четыре млрд лет. Он исходил из модели Ниццы, которая описывает миграцию планет во время формирования Солнечной системы.

Исходя из этой модели, пояс Койпера мог возникнуть в процессе миграции прото-Нептуна с одной из внутренних орбит — за счет гравитационного захвата материала протопланетного диска. Но для объяснения возникновения "ядра" этого недостаточно.

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Оказалось, что в модель необходимо добавить еще одно массивное тело — пятую планету-гиганта, которая резко остановила миграцию Нептуна на расстоянии 28 астрономических единиц от Солнца. При условии их гравитационного взаимодействия орбита газового гиганта сильно бы исказилась. Но захваченные фрагменты протопланетного диска не успели поменять свою траекторию и продолжили свое движение, сформировав "ядро".

Куда при этом могла деться планета-гигант в Солнечной системе Девид Несворни, к сожалению, не уточняет.