Английский археолог указал возможное место захоронения Нефертити
Останки царицы Нефертити могут покоиться в погребальной камере, к которой ведут замурованные проходы в гробнице ее сына, фараона Тутанхамона.
Такое предположение высказал английский археолог Николас Ривз в докладе, опубликованном в научных записках Проекта царских гробниц Амарны, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ Египте восстановили статую фараона, которая была уничтожена три тысячи лет назад
Если гипотеза Николаса Ривза окажется верной, это может стать самым значительным открытием в египтологии с 1922 года, когда экспедиция во главе с британским археологом Говардом Картером обнаружила нетронутую гробницу Тутанхамона.
Ривз проанализировал сделанные в высоком разрешении снимки гробницы фараона, которые были сделаны испанскими исследователями и специалистами по визуализации из проекта Factum Arte в 2014 году.
По мнению Ривза, тщательный анализ снимков позволяет предположить наличие двух замурованных проходов, ведущих к месту захоронения легендарной красавицы древности.
Археолог считает, что тайные проходы и скрывающаяся за ними камера с останками Нефертити остались нетронутыми грабителями.
Царица была супругой фараона Эхнатона из XVIII династии, правившего в XIV веке до н.э.
Ученым не удалось получить убедительных данных о том, что одна из двух женских мумий, найденных ранее в Долине царей в Египте, действительно, как первоначально предполагалось, принадлежит Нефертити.
Знаменитый бюст царицы хранится в Новом музее в Берлине.