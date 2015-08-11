Английский археолог указал возможное место захоронения Нефертити

Такое предположение высказал английский археолог Николас Ривз в докладе, опубликованном в научных записках Проекта царских гробниц Амарны, передает Би-би-си.

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Если гипотеза Николаса Ривза окажется верной, это может стать самым значительным открытием в египтологии с 1922 года, когда экспедиция во главе с британским археологом Говардом Картером обнаружила нетронутую гробницу Тутанхамона.

Ривз проанализировал сделанные в высоком разрешении снимки гробницы фараона, которые были сделаны испанскими исследователями и специалистами по визуализации из проекта Factum Arte в 2014 году.

По мнению Ривза, тщательный анализ снимков позволяет предположить наличие двух замурованных проходов, ведущих к месту захоронения легендарной красавицы древности.

Археолог считает, что тайные проходы и скрывающаяся за ними камера с останками Нефертити остались нетронутыми грабителями.

Царица была супругой фараона Эхнатона из XVIII династии, правившего в XIV веке до н.э.

Ученым не удалось получить убедительных данных о том, что одна из двух женских мумий, найденных ранее в Долине царей в Египте, действительно, как первоначально предполагалось, принадлежит Нефертити.

Знаменитый бюст царицы хранится в Новом музее в Берлине.