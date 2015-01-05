В Египте нашли могилу древней царицы - BBC

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на правительство страны.

Могилу нашли в районе поселка Абусир, расположенного юго-западнее столицы Каира. Допускают, что в ней похоронена жена или мать фараона Неферефре, который правил почти 4,5 тысячи лет тому назад.

Министр исторического наследия Египта Мамду эль-Дамати рассказал, что ее имя, Хентакавесс, высечено на стене в некрополе.

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Правительственный чиновник прибавил, что по династической нумерации она станет Хентакавесс III.

Могилу обнаружили в комплексе захоронения фараона Неферефре.

Ранее УНИАН сообщал, что американские ученые обнаружили в Египте, в провинции Сохаг, гробницу неизвестного ранее фараона.