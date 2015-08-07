Во Вселенной нашли гигантскую структуру из галактик, противоречащую теоретическим моделям

Ученые из США и Венгрии обнаружили во Вселенной гигантскую структуру из 9 гравитационно связанных галактик, которая противоречит существующим теоретическим моделям, передает ZN.UA со ссылкой на Naked Science.

Например, наша галактика Млечный путь входит в так называемую Местную группу галактик (всего в ней более 50 галактик), размеры которой в поперечнике достигают мегапарсека – около 3 млн световых лет. А недавно найденная астрономами структура из девяти галактик примерно в тысячи раз больше нашей Местной группы.

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Фактически данная структура из 9 галактик больше теоретического максимума в 1,2 млрд световых лет, который устанавливают существующие математические модели.

"Если мы нигде не ошиблись, такая структура противоречит современным моделям. Было большой неожиданностью найти нечто столь громадное – и мы до сих пор не понимаем, как оно могло появиться на свет", - говорят сами ученые.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики нашли в относительно небольшой галактике, существовавшей на заре жизни Вселенной, уникальную сверхмассивную черную дыру с аномально высокой массой, заставившей ученых усомниться во всех современных теориях о жизни галактик.