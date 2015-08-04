В Британии создали воздушного змея, способного получать солнечную энергию

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.

Ученый из Британии, Билл Хэмптон, создал воздушного змея, который способен получать солнечную энергию. В планах ученого запуск множества змеев, которые будут парить над морем и создавать чистую солнечную энергию.

В разработку проекта вложили средства нефтяной гигант Shell и Британский департамент энергетики и изменения климата. На данный момент финансирование составило 3 миллиона фунтов или 4,68 миллиона долларов.

Значение проекта состоит в том, что использование турбин в море обходится очень дорого из-за того, что для их установки необходимо использовать сталь, бетон и специальные суда. Вместо этого Хэмптон планирует привязать воздушных змеев к причалам с помощью тросов длиной в 750 метров. Змеи смогут производить и передавать на землю солнечную энергию.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая 2012 года пассажиры 23 авиарейсов не смогли попасть в город Далянь на востоке Китая из-за потерявшегося в небе воздушного змея.